Busabah Malatya Busabah Malatya
12 May 2021 - 10:46- Gündem G: 12 May 2021 - 10:49

Hekimhan’da cevizi don vurdu!

Malatya’nın pek çok bölgesinde 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece hava sıcaklığının düşmesi sebebiyle kayısının yanı sıra cevizde dondan ciddi şekilde zarar gördü.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kentte, 10 ve 11 Mayıs geceleri yaşanan don kayısının yanı sıra ceviz ve bademde ciddi şekilde zarara neden oldu. Ayrıca, Doğanşehir’de sebze ve tütün sedirlerinin de yandığı öğrenildi.

Hekimhan, Darende, Akçadağ, Yazıhan, Doğanşehir, Arguvan ilçesinde kayısı, badem, ceviz, sebze ve tütün sedirlerinde ciddi oranda zarar meydana geldi.

Muhabir arkadaşımız Ömer Ali Delibaş’ın Hekimhan İlçesi Sazlıca Mahallesi’nde çektiği fotoğraflar zararın boyutunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahallede bulunan ceviz ağaçlarının dondan dolayı yandıkları gözlenirken, hasarın yüzde yüz olduğu ifade ediliyor
# hekimhan, don

12 May 2021 - 10:46 Malatya/ Hekimhan- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek mask
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“DURUM ÇOK CİDDİ” mask
“DURUM ÇOK CİDDİ”
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu mask
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu
Hekimhan güne zirai donla uyandı mask
Hekimhan güne zirai donla uyandı
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ mask
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak! mask
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI! mask
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur

GALERİ

Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR! mask
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!
“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL