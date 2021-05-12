Hekimhan’da cevizi don vurdu!

Kentte, 10 ve 11 Mayıs geceleri yaşanan don kayısının yanı sıra ceviz ve bademde ciddi şekilde zarara neden oldu. Ayrıca, Doğanşehir’de sebze ve tütün sedirlerinin de yandığı öğrenildi.
Hekimhan, Darende, Akçadağ, Yazıhan, Doğanşehir, Arguvan ilçesinde kayısı, badem, ceviz, sebze ve tütün sedirlerinde ciddi oranda zarar meydana geldi.
Muhabir arkadaşımız Ömer Ali Delibaş’ın Hekimhan İlçesi Sazlıca Mahallesi’nde çektiği fotoğraflar zararın boyutunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Mahallede bulunan ceviz ağaçlarının dondan dolayı yandıkları gözlenirken, hasarın yüzde yüz olduğu ifade ediliyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.