Kredi borçları 1 Temmuz’a ertelendi

Başkan Bayram, tam kapanmadan sonra zor duruma düşen esnafların Esnaf Kredi Kooperatifine olan borçlarını 1 Temmuz’a kadar ertelediklerini de aktardı.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, tam kapanmadan sonra esnaflara kredi desteği hakkında konuştu. BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Bayram, esnaflara hala kredi vermeye devam ettiklerini söyledi.

“BU HÜKÜMETİN İDARE ETME POLİTİKASI”

Küçük esnaf ve sanatkarların sıkıntı olduğunu ifade eden Başkan Bayram,

Esnaflara kredi verilmesi noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Kredi isteyen esnaf istediği zaman hazine destekli kredi almak için bulundukları yerlerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine başvurularsa kredi desteğinden faydalanabilirler. Kredi desteği verilmesinde bir duraklama söz konusu değil. Esnaflarımızın pandemi dolayısıyla 17 günlük tam kapanması söz konusu oldu, akabinde de bu kapanmanın uzatılacağı dile getiriliyor. Bu hükümetin idare etme politikası. Bizim onlara şunu veya bunu deme gibi bir lüksümüz olamaz. Ama bu arada olan küçük esnaf ve sanatkâra oluyor. Yani derler ya, ‘Şişman zayıflayıncaya kadar zayıfın canı çıkıyor.’ Tabi şişmanın da kendisine göre sıkıntı ve dertleri var. Ancak şu anda çok sıkıntıda olan küçük esnaf ve sanatkârlar

diye kaydetti.

KİMLER KREDİDEN FAYDALANAMAZ?

Devlet destekli krediden kimlerin yararlanabileceklerini de aktaran Başkan Bayram,

Esnaf kredi kooperatifinin alacağı olan borçları 1 Temmuz’a kadar erteledik. Diğer esnaflarımıza da kredi vermeye devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesai başladığı zaman devlet destekli, kredileri vermeye devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası mensupları, şirketler bu krediden faydalanamazlar. Ama bunun dışında küçük esnaf ve sanatkârlar, seyyar satıcıdan kuyumcuya kadar eğer esnaf odaları birliğinin mensubu ise bizden kredi almamaları için herhangi bir sebep yok. Yeter ki büyük bir şekilde sicilleri bozuk olmasın. Yani devam eden icraları olmadığı takdirde biz kredi vereceğiz

dedi.