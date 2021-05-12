12 May 2021 - 09:49- Gündem

“Ekstra beklentiye girmek doğru değil”

Tam kapanmayla birlikte evlerde kalan vatandaşların suda indirime gidilmesi talebine sıcak bakmayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, suya zam yapılmayan tek ilin Malatya olduğunu kaydetti. Karataş, “Burada da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı katkı bana göre takdire şayan bir durumda. Vatandaşlarımızın bunu da bu şekilde takdir etmesi gerekiyor. Ekstra bir beklentiye girmek de bana göre doğru bir şey değil” dedi.