“Ekstra beklentiye girmek doğru değil”

Tam kapanmayla birlikte evlerine kapanan Malatyalıların en önemli korkularından birisi evde kaldıkları süre boyunca harcadıkları su, elektrik ve doğal gaz faturalarının yüklü gelip gelmeyeceği. Yetkililerden faturalar konusunda kendilerine destek olmalarını isteyen Malatyalılar, özellikle su fiyatında indirene gidilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım beklediklerini ifade ediyorlar. Su fiyatında indirime gidilir mi, faturalarda bir değişiklik olur mu? sorularına MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, BUSABAH gazetesine konuşarak cevap verdi.
Malatya’nın ucuz su kullandığını dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, suya zam yapılmayan tek ilin Malatya olduğunu söyledi.
“BEN DE EVDE SU KULLANIYORUM”
“Aile bütçesi içerisinde suyun yeri çok minimize edilmiş durumda” diyen Karataş,
Suda indirime gidilmesi kararını verecek Genel Müdür de değil. Bir Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuz var. Bu kararı bunlar verecekler ama böyle bir şeyin düşünüleceğini zannetmiyorum. Malatya Türkiye’de örnek bir il. Diğer illerin tamamında 10 metreküpün üstü 2’nci kademe yüzde 50 zamlı gidiyor. Başkanımızın talimatıyla 30 metreküpe kadar kullanılan suyun bedeli 2 lira 40 kuruş. Ben de evde su kullanıyorum. Bizim aylık tüketimimiz ayda 15 metreküpü geçmiyor. Bunu da fiyatlandırdığınız zaman bu fiyatın aile bütçesi içerisinde bir yeri yok. Mutlaka bir dar boğaz yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde herkes bir şekilde etkilendi. Özellikle bu süreçte de su hijyen boyutuyla en önemli unsur. Burada da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı katkı bana göre takdire şayan bir durumda. Vatandaşlarımızın bunu da bu şekilde takdir etmesi gerekiyor. Ekstra bir beklentiye girmek de bana göre doğru bir şey değil
ifadelerine yer verdi.
“MALATYA’NIN KAYNAK SUYU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR LÜTUFTUR”
Evde kalan vatandaşları su israfı konusunda uyaran Karataş,
Ben genelde abone tüketimine bakıyorum, çoğu abonemiz israf konusunda gerçekten duyarlı. Biz bu abonelerimize teşekkür ediyoruz. Bakıyorum gerçekten israf yok ama bazı köylerde, bahçelerde sebze ekimi yapılıyor. Tarım yapılan yerlerde içme suyu kullanımında bir aşırıya kaçma var. Vatandaşlarımız içme suyuyla tarımsal faaliyetlere yönelmemelerini öneriyorum. Malatya’nın kaynak suyu bizim için büyük bir lütuftur. Suyu ihtiyacımız dahilinde kullanırsak herkes mutlu olur. Özellikle en büyük sıkıntımız içme suyunun tarımsal sulamaya yönlendirilip farklı amaçlarda kullanılması. ‘Ben içme suyuyla sebze yetiştireyim’ hesabına girilirse zaten sebzenin maliyeti o sudan dolayı çok farklı yerlere gider. İhtiyacımız kadar su kullanalım. Sularda kaçak varsa, arıza varsa vatandaşlarımız bunları gidersinler
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.