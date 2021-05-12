İYİ BAYRAMLAR

Korona günlerinde bir bayram daha yaşıyoruz. ‘Nerede o eski bayramlar?’ diye sorarken, birkaç yıl öncesini özler hale geldik. Bir bayramı daha koronavirüsün gölgesinde geçiriyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) aslında bize birçok şeyi de öğretti. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu mesela…

Daha da güçlendi aile bağlarımız çünkü en sevdiklerimizi amansız bir şekilde kaybettik. Acılar yaşadık, birde sevinçler. İyisiyle kötüsüyle bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Her ne kadar bayrama erişsek de eş, dost, akraba özellikle de anne-baba ziyaretini gerçekleştirememenin hüznünü de yaşıyoruz. Hele birde bayramı gurbette yaşıyorsanız…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını hayatımızı etkilemeye devam ederken, bir kez daha Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan’ı hep birlikte idrak ettik. Bu sene tam kapanma süreciyle birlikte Ramazan Bayramı’na girdik. Tabii şunu vurgulamakta fayda var; tam kapanma nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz, dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, bu bayramda da eş dost ziyaretleri yapmıyoruz.

Her günümüz bayram tadında olsun. Tabii her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ‘Nerede o eski bayramlar?’ diyenlerin sayısı oldukça fazladır. Ama pandemi süreci bize gösterdi ki artık sadece çok eski bayramları değil, birkaç yıl öncesine kadar idrak etmiş olduğumuz bayramları bile çok ama çok özlüyoruz.

Hele de çocuklar için zor geçiyor bu bayramlar. Ne güzeldi değil mi, sokak sokak gezip şeker toplamak. Ellerde torbalar, birde harçlık olursa değmeyin keyiflerine. O da geride kaldı değil mi? Site, apartman derken şeker toplayacak çok fazla alanda kalmadı. Toplanan harçlıkların hemen harcandığı bakkallar peki…

Birde ninelerimiz, dedelerimiz, unuttuğumuz aile bağlarımız… Bayramı tatil olarak görüyoruz artık. Oysa bayramlar ailenin bir araya geldiği, ninelerin ve dedelerin torunlarını doyasıya sevdiği günlerdir. Pandemiden sonra bugünlere erişirsek aklınızın bir köşesinde bulunsun; onlar her bayram pencereden gelecek olan çocuklarını, torunlarını bekliyorlar. Şimdiyse teknolojiyi öğrenmeye başladılar. Koronavirüs nedeniyle çocuklarını, fındık içi torunlarını telefondan ya da bilgisayarlardan görebiliyorlar. Onlara bir telefonu çok görmeyelim!

Tüm İslam Alemi’nin şeker tadında bir bayram geçirmesini diliyoruz.