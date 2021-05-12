12 May 2021 - 09:40- Gündem

SAVAŞIN ALTINDA BAYRAM

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla beraber, Halep’ten Türkiye’ye göç eden Rohani Abdulhadi ve ailesi, ülkesinde yaşadığı eski bayramlara özlem duyuyor. Savaşın acı yüzüyle baş başa kalan aile, savaşın onlardan birçok şey aldığını belirtiyor. Rohani ve ailesi her ne kadar ülkesine özlem duysa da Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk vatandaşların çok yardımsever olduğunu söylüyor.