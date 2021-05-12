SAVAŞIN ALTINDA BAYRAM

Suriyeli vatandaş Rohani Abdulhadi, ülkesinde yaşanan bayram ve bayram hazırlıkları hakkında BUSABAH gazetesine konuştu. Rohani,
Bayramın olmasını 4 gözle beklerdik. Bayram geldiği zaman bizde bayramlık elbise almaya giderdik. Yeni bir elbise de bizleri çok mutlu ederdi. Aynen burada olduğu gibi bizlerde bayrama hazırlık yapardık. Fakat bizim ülkemizde acı bir gerçek vardı. O da savaş, her an bir yakınını kaybetme korkusuyla yaşamak çok kötü bir duygu
dedi.
“BAYRAMIN OLMASINI 4 GÖZLE BEKLERDİK”
Ramazan Bayramı’nda yapılan hazırlıklardan bahseden Rohani,
Ramazan Bayramı gelince içimizi sevinç kaplardı. Bayramın olmasını 4 gözle beklerdik. Bayram geldiği zaman bizde bayramlık elbise almaya giderdik. Yeni bir elbise de bizleri çok mutlu ederdi. Aynen burada olduğu gibi bizlerde bayrama hazırlık yapardık. Tatlı yapardık veya dışarıdan alırdık. Ya da paramız varsa dışarıdan yemek alır yerdik ve bu bizim için bir lükstü. Ama paramız da yoksa evde ne varsa o pişirilir ve yenirdi. Özellikle evlerde lebeniye çorbası yapılırdı. Orada yaptığım tüm yemekleri burada da yapıyorum. Suriye’de nasılsa burada da o, yemekleri yapıyoruz. Mesela Türklerde el öpme geleneği var, akraba ziyaretleri var. Bu geleneklerin hepsi bizde de var
şeklinde konuştu.
“BİZİM ÜLKEMİZDE ACI BİR GERÇEK VARDI”
Ülkesinde yaşanan savaşın acı yüzünü anlatan Rohani,
Fakat bizim ülkemizde acı bir gerçek vardı. O da savaş, her an bir yakınını kaybetme korkusuyla yaşamak çok kötü bir duygu ama Türkiye’de savaş yok o yüzden buradaki bayramlarımız daha güzel geçiyor. Biz hepimiz Erdoğan’ı çok seviyoruz. Burada her şey çok iyi Suriyelilerin hepsi de Erdoğan’ı çok sever sadece ben değil. Bir de Türk vatandaşlar bize çok yardımcı oluyorlar
cümlelerini sarf etti.
“YILLARDIR BAYRAMLARDA MUTLU OLAMADIK”
Savaş içinde geçen bayramları anlatan Rohani,
Biz yıllardır bayramlarda mutlu olamadık. Zaten savaş içinde insan nasıl mutlu olabilir ki. Bayramda bile üzerimize bombalar atılırdı. Şu an babam ve birçok akrabam orada yaşamak zorunda, yakın bir zamanda da bombadan babaannemizi kaybettik. Zor günler yaşadık. Ama Türkiye bize sahip çıktı
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.