Busabah Malatya Busabah Malatya
12 May 2021 - 09:40- Gündem G: 12 May 2021 - 09:45

SAVAŞIN ALTINDA BAYRAM

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla beraber, Halep’ten Türkiye’ye göç eden Rohani Abdulhadi ve ailesi, ülkesinde yaşadığı eski bayramlara özlem duyuyor. Savaşın acı yüzüyle baş başa kalan aile, savaşın onlardan birçok şey aldığını belirtiyor. Rohani ve ailesi her ne kadar ülkesine özlem duysa da Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk vatandaşların çok yardımsever olduğunu söylüyor.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
mask

Suriyeli vatandaş Rohani Abdulhadi, ülkesinde yaşanan bayram ve bayram hazırlıkları hakkında BUSABAH gazetesine konuştu. Rohani,

Bayramın olmasını 4 gözle beklerdik. Bayram geldiği zaman bizde bayramlık elbise almaya giderdik. Yeni bir elbise de bizleri çok mutlu ederdi. Aynen burada olduğu gibi bizlerde bayrama hazırlık yapardık. Fakat bizim ülkemizde acı bir gerçek vardı. O da savaş, her an bir yakınını kaybetme korkusuyla yaşamak çok kötü bir duygu

dedi.

“BAYRAMIN OLMASINI 4 GÖZLE BEKLERDİK”

Ramazan Bayramı’nda yapılan hazırlıklardan bahseden Rohani,

Ramazan Bayramı gelince içimizi sevinç kaplardı. Bayramın olmasını 4 gözle beklerdik. Bayram geldiği zaman bizde bayramlık elbise almaya giderdik. Yeni bir elbise de bizleri çok mutlu ederdi. Aynen burada olduğu gibi bizlerde bayrama hazırlık yapardık. Tatlı yapardık veya dışarıdan alırdık. Ya da paramız varsa dışarıdan yemek alır yerdik ve bu bizim için bir lükstü. Ama paramız da yoksa evde ne varsa o pişirilir ve yenirdi. Özellikle evlerde lebeniye çorbası yapılırdı. Orada yaptığım tüm yemekleri burada da yapıyorum. Suriye’de nasılsa burada da o, yemekleri yapıyoruz.  Mesela Türklerde el öpme geleneği var, akraba ziyaretleri var. Bu geleneklerin hepsi bizde de var

şeklinde konuştu.

“BİZİM ÜLKEMİZDE ACI BİR GERÇEK VARDI”

Ülkesinde yaşanan savaşın acı yüzünü anlatan Rohani,

Fakat bizim ülkemizde acı bir gerçek vardı. O da savaş, her an bir yakınını kaybetme korkusuyla yaşamak çok kötü bir duygu ama Türkiye’de savaş yok o yüzden buradaki bayramlarımız daha güzel geçiyor. Biz hepimiz Erdoğan’ı çok seviyoruz. Burada her şey çok iyi Suriyelilerin hepsi de Erdoğan’ı çok sever sadece ben değil. Bir de Türk vatandaşlar bize çok yardımcı oluyorlar

cümlelerini sarf etti.

“YILLARDIR BAYRAMLARDA MUTLU OLAMADIK”

Savaş içinde geçen bayramları anlatan Rohani,

Biz yıllardır bayramlarda mutlu olamadık. Zaten savaş içinde insan nasıl mutlu olabilir ki. Bayramda bile üzerimize bombalar atılırdı. Şu an babam ve birçok akrabam orada yaşamak zorunda, yakın bir zamanda da bombadan babaannemizi kaybettik. Zor günler yaşadık. Ama Türkiye bize sahip çıktı

dedi.

# suriye, iç savaş, savaş, haberler, haber, tÜrkİye, vatandaş, ramazan bayramı, bayram, için, yeni, çok, Tüm, Her

12 May 2021 - 09:40 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek mask
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“DURUM ÇOK CİDDİ” mask
“DURUM ÇOK CİDDİ”
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu mask
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu
Hekimhan güne zirai donla uyandı mask
Hekimhan güne zirai donla uyandı
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ mask
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak! mask
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI! mask
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur

GALERİ

Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR! mask
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!
“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL