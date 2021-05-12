Buz: Şu anda planım yok

Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un küme düştüğünü ancak ligin devam ettiğini, bu sezon da çok zor bir durumda Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini belirterek,

Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik, pazartesi kampa girdik, bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun çok mutluyum

diye konuştu.





"DEVREYE GİRMEDEN GOL YEDİK

Hatayspor beraberliğinin Yeni Malatyaspor için önemli olduğunu vurgulayan Buz,

Devreye girmeden golü yedik. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra ikinci yarı tamamen üstünlüğü elimize aldık, pozisyonlara girdik ve golü attık. Takımımız bastırdı, pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı tamamen bizim lehimizeydi ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan bunu başarmak çok önemli ve güzel. Burada Yeni Malatyaspor taraftarına ve tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk ve başarı

dedi.



Gazetecilerin önümüzdeki sezon planlarını sorması üzerine Buz,

Şu anda bir planım yok. Bizim buraya geldiğimizdeki planımız tamamen takımı ligde tutmaktı. Onun üzerine gittik o nedenle hep müsabaka müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlarla hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Şu da bir gerçek; sahamızda 6 maça çıktık ve hiçbir müsabakayı kaybetmedik, bu da çok önemli. Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız

cevabını verdi.(İHA)