1-1’LERİNİ ÜZMEDİLER

Süper Ligin 40.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u farklı mağlup eden ve kalan haftalar adına rahatlayan Yeni Malatyaspor, 41.haftada Yeni Malatya Stadyumu’nda Hatayspor’u konuk etti.

İki takımında gol pozisyonlarına girdiği ilk yarıyı Hatayspor, Mame Diouf’un golüyle 1-0 üstün tamamladı. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’ün golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Yeni Malatyaspor, puanını 45’e yükselterek, ligde kalmayı garantiledi.



STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar, 4.Hakem Emre Malok, VAR Atilla Karaoğlan, AVAR Yakup Özhan

HELENEX YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 4.Stephen Patrick Mallan (Dk.90 Bülent Cevahir), 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 17.Teenage Lingani Hadebe, 19.Benjamin Tetteh (Dk.74 Kubilay Kanatsızkuş), 21.Moryke Fofana (Dk.74 Ahmed Ildız), 26.Semih Kaya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 61.Zeki Yavru, 77.Mustafa Eskihellaç (Dk.46 İssam Chebake), 99. Adem Büyük (Dk.82 Umut Bulut)

YEDEKLER: 67.Eray İşcan, 6.Afriyie Acquah, 8.Fernando Ruben Zuqui, 9.Umut Bulut, 12.Aly Malle, 20.Ahmed Ildız, 27.Eric Ndizeye, 57.İssam Chebake, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 92.Bülent Cevahir



TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz



ATAKAŞ HATAYSPOR: 1.Munir Mohand Mohamedi, 55.Yusuf Abdioğlu, 14.Pablo Renan Dos Santos, 90.Strahil Venkov Popov, 16.Mesut Çaytemel, 5.İsaac Sackey, 8.Aabid Rayane (Dk.86 Abdurrahman Canlı), 88.Ruben Tiago Rodrigues Ribeiro (Dk.72 Adama Traore), 17.Babajide David Akintola (Dk.78 Mohammed Kesselly Kamara), 9.Aaron Salem Boupendza, 92.Mame Biram Diouf

YEDEKLER: 97.Emir Kireççi, 95.Eren Fansa, 3.Alexandros Katranis, 2.Burak Can Çamoğlu, 12.Youssouf Kone, 23.Abdurrahman Canlı, 19.Muhammed Mert, 39.Mohammed Kesselly Kamara, 41.Joseph Akomadi, 28.Adama Traore



TEKNİK SORUMLU: Ömer Erdoğan



GOLLER: Dk.64 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk.44 Mame Biram Diouf (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor), İsaac Sackey (Hatayspor)

Maçın Önemli Anları



Dakika 8 GOL-OFSAYT: Popov’un sağdan ortasında Mame Diouf voleyi istediği gibi vuramadı, seken topu Akintola ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Dakika 9 GOL TEHLİKESİ: Boupendza’nın soldan ortasında Diouf, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topa dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Dakika 12 GOL TEHLİKESİ: Mustafa Eskihellaç’ın sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Adem kafayla indirdi geriden gelen Mallan vurdu top defanstan döndü. Mallan, dönen topa bir kez daha dokundu üstten aut.

Dakika 20 GOL TEHLİKESİ: Aaron Salem Boupendza’ın soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Mame Biram Diouf dokunamadı.

Dakika 27: Aabid Rayane’nin orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Akintola, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

Dakika 36 GOL TEHLİKESİ: Mustafa’nın sağdan ortasında Fofana topa dokunamadı, seken top Tetteh’in önünde kaldı. Benjamin Tetteh döndü vuruşunu yaptı top savunmadan döndü, Tetteh bir kez daha dokundu, savunma bir kez daha müdahale etti ve topun kaleye gitmesini engelledi.

Dakika 43: Diouf savunma hatasında kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Diouf'un yerden sert şutunu kaleci çıkarttı.

Dakika 45 GOL: Akintola'nın ortasında Diouf net bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

Dakika 47: İssam Chebake’nin sağdan ortasında Fofana, ceza sahası dışından topun gelişine vurmak istedi ancak ıska geçti.

Dakika 48: Aaron Salem Boupendza, kaleci Ertaç’ın öne çıktığını görünce aşırtma vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak başarılı olamadı.

Dakika 55: Hatayspor’un ani gelişen atağında Aaron Salem Boupendza, içeride bulunan Diouf ve Akintola’ya pas vermek yerine kaleyi denedi, top yan ağlarda kaldı.

Dakika 56 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da Stephen Mallan uzak mesafeden sert vurdu kaleci Munir, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 57: Benjamin Tetteh’in pasında Stephen Mahallan ceza sahasının dışından sert bir vuruş yaptı top, kaleci Munir’de kaldı.

Dakika 59: Tetteh’in sağdan ortasında Adem’den önce kaleci Munir, kalesini terk ederek, topu kontrol etti ve tehlikesi önledi.

Dakika 64 GOL: Yeni Malatyaspor’da soldan kullanılan korner atışı sonrası Hatayspor savunması topu uzaklaştıramadı. İssam Chebake’nin dokunduğu top Hadebe’nin önünde kaldı. Hadebe’nin pasında topu kontrol eden Adem Büyük, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 66: Akintola’nın yerden pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Boupendza, röveşata denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 72 GOL TEHLİKESİ: Stephen Mallan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan İssam Chebake sert bir vuruş yaptı kaleciyi geçen topa savunma müdahalede bulundu.

Dakika 75 GOL TEHLİKESİ: Kaleci Ertaç’ın uzun gönderdiği topu Adem Büyük kafayla indirdi. Sol çaprazda topla buluşan Kubilay, sert bir şut attı, kaleci Munir parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 78 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Zeki kullandı. Zeki’nin ortasında altı pas içerisinde Semih iyi yükseldi ancak istediği kafa vuruşunu yapamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.