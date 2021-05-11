FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI MESAJ

Süper Lig'de 41.haftada Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, son günlerde Filistin'de yaşanan alçakça saldırılara tepki göstermek için maç öncesinde sahaya ısınmak için üzerinde Free Palestine /Özgür Filistin yazan T-shirtlerle çıktı.

Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra diğer takım taraftarları ise bu anlamlı hareketi tebrik etti.