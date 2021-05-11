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11 May 2021 - 21:51- Spor G: 11 May 2021 - 22:06

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI MESAJ

Fenerbahçe Sivasspor'la oynayacağı maç öncesi ısınmak için sahaya, üzerinde Free Palestine / Özgür Filistin yazan T-shirtlerle çıktı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Süper Lig'de 41.haftada Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, son günlerde Filistin'de yaşanan alçakça saldırılara tepki göstermek için maç öncesinde sahaya ısınmak için üzerinde Free Palestine /Özgür Filistin yazan T-shirtlerle çıktı.

Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra diğer takım taraftarları ise bu anlamlı hareketi tebrik etti.
# fenerbahçe, sivasspor, Filistin,

11 May 2021 - 21:51 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

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