25 Öğretim Üyesi alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Üniversitesi'ne Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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