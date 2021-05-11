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11 May 2021 - 19:55- Eğitim G: 11 May 2021 - 20:01

25 Öğretim Üyesi alınacak!

Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Sakarya Üniversitesi'ne  Öğretim  Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, basın, ilan.gov.tr

11 May 2021 - 19:55 Malatya- Eğitim

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