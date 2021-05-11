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11 May 2021 - 19:36- Ekonomi G: 11 May 2021 - 19:53

Değeri 627 bin lira!

Doğanşehir İcra Dairesi, Çığlık'ta 22 bin m2 tarla mahkemeden satılığa çıkardı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, değeri 627 bin lira olan tek parça tarla icradan satılık. İlanda, " Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 1469 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, TATARİ Mevkii, Keşif tarihi itibari ile boş olup tarla durumundadır. Evveliyatında elma bahçesi olup ağaçlar sökülmüştür. Çevre arazilerle benzer eğimde olup ortalama eğimi %1-2 civarındadır. Sürgü barajından sulanmaktadır. Doğusu elma bahçesi ve tarla, batısı tarla, güneyi zeminde arazi yolu ve tarla ,kuzeyi tarla ile çevrilidir. Sulu tarla vasfında olup 2. sınıf tarım arazisidir. Ulaşım problemi bulunmamaktadır. Yetiştirilen ürünlerin pazarlama imkanı mevcuttur. Doğanşehir ilçe yoluna yaklaşık 450 metre uzaklıktadır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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11 May 2021 - 19:36 Malatya- Ekonomi

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