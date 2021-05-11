Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, değeri 627 bin lira olan tek parça tarla icradan satılık. İlanda, " Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 1469 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, TATARİ Mevkii, Keşif tarihi itibari ile boş olup tarla durumundadır. Evveliyatında elma bahçesi olup ağaçlar sökülmüştür. Çevre arazilerle benzer eğimde olup ortalama eğimi %1-2 civarındadır. Sürgü barajından sulanmaktadır. Doğusu elma bahçesi ve tarla, batısı tarla, güneyi zeminde arazi yolu ve tarla ,kuzeyi tarla ile çevrilidir. Sulu tarla vasfında olup 2. sınıf tarım arazisidir. Ulaşım problemi bulunmamaktadır. Yetiştirilen ürünlerin pazarlama imkanı mevcuttur. Doğanşehir ilçe yoluna yaklaşık 450 metre uzaklıktadır" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.