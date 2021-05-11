İlçenin Heyiketeği Mahallesi Çınar Sokak’ta oturan Zeynep Yıldırım’ın (83) evinin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin de fırtınadan zarar gördüğü belirtildi.
Şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım yaşlı olması nedeniyle hasar gören çatı konusunda bir şey yapamazken, yaşlı kadının torunları çatının tamamen uçmaması için bazı sac bölümlerini bağlamaya çalıştığı bildirildi.
Zeynep Yıldırım’ın kızı, şehidin ablası Elif Işık da aniden çıkan fırtınanın çatı ile çatıdaki güneş enerjisi sisteminin devrilmesine neden olduğunu dile getirdi.(İHA)
11 May 2021 - 17:35- Gündem Güncelleme: 11 May 2021 - 17:39
Şehit annesinin evinin çatısı fırtınada uçtu
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.
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İlçenin Heyiketeği Mahallesi Çınar Sokak’ta oturan Zeynep Yıldırım’ın (83) evinin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin de fırtınadan zarar gördüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.