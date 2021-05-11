Busabah Malatya Busabah Malatya
11 May 2021 - 17:35- Gündem G: 11 May 2021 - 17:39

Şehit annesinin evinin çatısı fırtınada uçtu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçenin Heyiketeği Mahallesi Çınar Sokak’ta oturan Zeynep Yıldırım’ın (83) evinin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin de fırtınadan zarar gördüğü belirtildi.
Şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım yaşlı olması nedeniyle hasar gören çatı konusunda bir şey yapamazken, yaşlı kadının torunları çatının tamamen uçmaması için bazı sac bölümlerini bağlamaya çalıştığı bildirildi.
Zeynep Yıldırım’ın kızı, şehidin ablası Elif Işık da aniden çıkan fırtınanın çatı ile çatıdaki güneş enerjisi sisteminin devrilmesine neden olduğunu dile getirdi.(İHA)
# Şehit annesi, fırtına, çatı, ev, çatı uçtu, haberler, haber

11 May 2021 - 17:35 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ mask
TMO İLE KAYISIYA GÜVEN GELDİ
Kudüs'te yaşanan alçakça saldırı! mask
Kudüs'te yaşanan alçakça saldırı!
"Desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz” mask
"Desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz”
ÖĞLEN EZANINDAN SONRA TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK mask
ÖĞLEN EZANINDAN SONRA TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK
TÜİK İşsizlik Azaldı! mask
TÜİK İşsizlik Azaldı!
FERİBOT KAZASINDAKİ BİLİNMEYEN DETAY! mask
FERİBOT KAZASINDAKİ BİLİNMEYEN DETAY!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak! mask
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!
YEŞİLYURT TUR ŞANSINI MALATYA’YA BIRAKTI mask
YEŞİLYURT TUR ŞANSINI MALATYA’YA BIRAKTI

GALERİ

Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR! mask
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!
“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL