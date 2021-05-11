Kernek Meydanı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Kernek Meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.





“Yeşil alan 6 bin metrekareden 16 bin metrekareye yükselecek”



Kernek Meydanı alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş,

Malatya’mızla özdeşleşmiş olan Kernek Meydanı Malatya için önemli bir yer. Kernek’te gezilebilecek bir mekân oluşturulabilmesi amacıyla ve Kernek’in alt tarafında yaşayan vatandaşların binalarının altında çıkan sular sonucu projemizi yaptık. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda suyun kaynağına ulaştık ve ciddi bir şekilde su çıkıyor. Önemli olan burada çıkan suyu şekillendirip vatandaşlarımızın meydan olarak rahatlıkla gelip dolaşabilecekleri bir alan oluşturmak. Ayrıca suyu vatandaşlarımıza vermek adına kullanacağız.

Çalışmalarımız içerisinde kamulaştırdığımız alanlarında yeşillendirme adına çalışmalarını yapıp Kernek Meydanı alanına dâhil edeceğiz. 6 bin 900 metrekare yeşil alan varken yeni projemizde yaklaşık 16 bin metrekare yeşil alan olacak. Ayrıca projemizin ikinci etabı olarak alanda teleferik projemiz var. İnşallah onu gerçekleştirdiğimizde Malatyalıların özlem duyduğu projelerin birçoğunu alanımızda sağlamış olacağız

dedi.



“Beton yığını olan Kernek özüne kavuşacak”



Kernek Meydanında yapılan düzenlemelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu,

Daha önceden beton yığını haline gelen Kernek Meydanını özüne kavuşturmak için büyük gayretlerle çalıştığı için mahallem ve şahsım adına başkanımızdan minnettarım

ifadelerini kullandı.



“Kernek projesi, Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmeye çalışılıyor”



Kernek Meydanının eski haline döndürülmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Kernek’te yaptığımız çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla Kernek şuanda 200 litreye yakın bir suyun çıktığı formasyonda. Dolayısıyla bu suyun havuza aktarılıp, genişletilip daha sonrasında dereye aktarılarak hem kanalboyundaki Kernek, kanalboyu sevgisi yaşatmak hem de daha alt kotlarda sulamayla ilgili ihtiyacı olan vatandaşlarımızın susuzluk çeken vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidermek amacına matuf olmuştur. Diğer taraftan da dört mevsim Fuzuli Caddesi ve alt kotlarında sürekli bodrum katlarında su çıkıyordu. Bununla ilgili belediyemize çok şikâyetler geliyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olacağız. Ayrıca Kernek alanında yaptığımız çalışmalarla alanda çıkan suyun bir bölümünün de belli zamanlarda İnderesi Parkı ihtiyaç duyduğu zaman ki orada da bir kaynağımız var eğer ihtiyaç duyulursa 1000 m3’lük su deposu yapılarak gerek duyulduğu takdirde takviye yapılacak. İmar, Fen İşleri ve Emlak Daire Başkanlıklarımız, Kernek Meydanı alanında kamulaştırma işlemlerini de tamamladı. Ramazan Bayramından sonra yaptığımız kamulaştırmayla birlikte binalarda yıkılarak yeşil alan kapsamı içerisinde Kernek’in eskiden olduğu gibi inkişaf ettirme noktasında yoğun bir çalışma yapılacak. Alanda bulunan şelalenin de suyunun yukarıdan verilmesiyle 24 saat akar bir vaziyete getirilmesi noktasında çalışmalarda yapıyoruz. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptığımız alan içerisinde ilerleyen dönemde alan içerisine teleferik konularak vatandaşlarımız Malatya’yı yukarıdan seyretme imkânı bulacak. Ayrıca Hıdırellez dediğimiz Kernek Baba ziyaretinin de ortaya çıkarılması noktasında bir anıt yapılması için proje kapsamında çalışmalar yapılmış ve projeye alınmıştır. Çalışmalarımızın Temmuz ayı sonu gibi bitirileceğini düşünerek Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum

şeklinde konuştu.(İHA)