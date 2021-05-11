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11 May 2021 - 11:35- Gündem G: 11 May 2021 - 11:47

Şehit ateşi düştü

Piyade Teğmen Osman Alp, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Bahar Kalkanı Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medyadan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in başsağlığı mesajını yayınlayarak,

Silah arkadaşımız 10 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.

dedi.

Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına acı haber verilirken, şehit Teğmen Osman Alp için bugün cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.
# türk silahlı kuvvetleri, şehit

11 May 2021 - 11:35 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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