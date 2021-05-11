Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek

Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal kentte İsrail polisinin 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması dünyanın dört bir yanından Filistinli halkına destek mesajları yağarken, bir destekte Battalgazi Belediyesi’nden geldi. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da başlatılan selamlı destek görsellerine Battalgazi Belediyesi’de aynı görselle cevap verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için ilçenin dört bir yanındaki reklam panolarına “Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı görseller astırıldı. Sosyal medyada da yayımlanan görseller, kısa sürede büyük beğeni topladı.
“Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir”
Medeniyetin Kalbi Battalgazi’den Filistin’e bu şekilde destek selamı göndermek istediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,
Günlerdir, aylardır ve yıllardır dualarımızda Filistinli Müslüman kardeşlerimiz var. Mübarek Ramazan ayında Peygamber kokulu Mescid-i Aksa’ya yapılan alçak saldırıları ve kardeşlerimize yapılan zulmü nefretle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Ne yaparsanız yapın kazanan Filistin olacak. Mescidi Aksa olacak. Kudüs, bizim gözbebeğimizdir. Kudüs, bizim özlemimizdir. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki Müslüman'ların davası değil, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs, kırmızı çizgimizdir
dedi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.