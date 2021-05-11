YMS 5 maçtır sahasında kaybetmiyor

Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 40 haftada 44 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında mağlubiyet yaşamıyor. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 sezonunda sahasında oynayacağı son müsabakaysa bu gün saat 20.30 da oynanacak Hatayspor karşılaşması olacak.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.