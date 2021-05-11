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11 May 2021 - 10:05- Gündem G: 11 May 2021 - 10:09

DNA testi istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman K.'nin tecavüz ettiği iddia edilen Berivan T., ifadesinde, “Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” beyanında bulunurken, Süleyman K. ise DNA testi yapılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

FERDİ DURDU
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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin 16 yaşındaki Berivan T.’ye tecavüz ettiği iddia edilmiş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. 19 yaşındaki Berivan T., emniyete verdiği ve ilk kez BUSABAH’ın yayınladığı ifadesinde,

Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır

diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

“ÇOCUĞUMUN BABASININ İSMİNİ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM”

Evlendikten sonra 8 ay Erdal T. ile yaşadığını ifade eden Berivan T.,

Kendisine söyleyerek evden ayrıldım. Eşimin söylediği gibi evden kaçmadım. Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır. Eşimin, Süleyman K. ile ilişkimiz örtbasetmek için annemin para aldığını iddia etmesi yalandır

beyanında bulundu.

Berivan T., eşi Erdal T.’den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade ederek, hakkında tedbir kararı uygulanmasını da istedi.

“TECAVÜZCÜNÜN, TACİZCİNİN, AHLAKSIZIN PARTİSİ OLMAZ”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, konuyla ilgili parti binasında düzenlediği basın toplantısında,

Bu iddia ama önemli bir iddiadır. Bir saat içerisinde bu kişinin partimizle üyelik dahil olmak üzere bütün bağlarını kestik. Programdan sonra bu kişi hem ilçe başkanımız hem de partimizin üyesi değildi. Bu konu karşısında kim sessiz kalırsa, kim sessiz kalmışsa şerefsizdir, ahlaksızdır, namussuzdur. Tecavüzcünün, tacizcinin, ahlaksızın partisi olmaz. Bu hangi parti olursa olsun, bunun savunulacak bir tarafı olmaz, olamaz

açıklamasını yapmıştı.

“SÜLEYMAN K., DNA TESTİ YAPILMASINI İSTİYOR”

Avukat Anıl Hamamcı, konuyla ilgili yapılan haberlerin yayından kaldırılması için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Hamamcı, süreçle ilgili şunu söyledi:

Savcılık, Süleyman abi ifadesini almadan serbest bıraktı. Kızın ifadesi de zaten ortada. Böyle bir şey olmadığını ve bu iddiaları ortaya atan kişi hakkında da şikâyetçi olduğu beyanında bulundu. Süleyman abi olay çıktıktan sonra hem parti adı kirlenmesin hem de o süreç içerisinde partide görev yapmamak adına istifa etmişti.

Avukat Anıl Hamamcı, DNA testi yapılması talebinde de bulunduklarını kaydederek,

Savcılık kabul ederse DNA testi yapılacak. Tam olarak aklanması için çocukla Süleyman K. Arasında DNA testi yapılmasını talep ettik ama savcılık bunu değerlendirecek. Süleyman K., DNA testi yapılmasını istiyor

diye konuştu.

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., hakkında çıkan tecavüz iddiası üzerine görevinden ve partisinden istifa etmişti.

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11 May 2021 - 10:05 - Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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