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10 May 2021 - 21:30- Eğitim G: 10 May 2021 - 21:46

Galatasaray'da yüksek lisans!

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda lisansüstü programlara öğrenci alınacağı belirtildi.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, basın, ilan.gov.tr

10 May 2021 - 21:30 - Eğitim

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