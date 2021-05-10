Galatasaray'da yüksek lisans!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır" bilgileri yer aldı.

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