Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde

3.Lig Play-off Çeyrek Final birinci maçında deplasmanda 2-1 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, rövanş maçında Ofspor ile sahasında karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 8.dakikada Emre Gemici’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı ve turuncu yeşilliler karşılaşmayı, Emre Gemici’nin golüyle 1-0 kazanan Yeşilyurt Belediyespor, Play-off’ta adını yarı finale yazdırdı.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Oğuz Terzi, Abdullah Uğur Sarı, 4.Hakem Burak Demirkıran

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk.85 Erhan Gözetlik), 18.Ayhan Gürbüz, 21.Deniz Ataç (Dk.64 İzlem Anıl Balakkız), 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 61.Mücahit Çakır, 70.Halil Çelik (Dk.77 Uğurcan İkikardeş)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 16.İzlem Anıl Balakkız, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 44.Erhan Gözetlik, 97.Yusuf Erdem

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

OFSPOR: 29.Mızhat Burak Sarı, 3.Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 4.Buğrahan Karslı, 5.Furkan Işıkdemir, 9.Adnan Gülen, 11.Muhammet Emre Kalkan, 20.Batuhan Calap (Dk.52 Barış Çiçek), 21.Osman Şahin, 22.Fikret Topaloğlu (Dk.88 Miraç Türkyılmaz), 26.Volkan Can, 7.Mustafa Aydoğdu (Dk.64 Emre Turan)

YEDEKLER: 25.Sercan Çobanoğlu, 6.Gökdeniz Gür, 50.Barış Çiçek, 14.Miraç Türkyılmaz, 18.Onur Paksoy, 23.Muhammed Can, 24.Emre Turan

TEKNİK SORUMLU: Kadir Kar

GOL: Dk.8 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Deniz Ataç, Halil Çelik, Ayhan Gürbüz, Erhan Gözetlik (Yeşilyurt Belediyespor), Batuhan Calap, Fikret Topaloğlu, Emre Turan (Ofspor)

Maçtan Notlar

Dakika 8: Halil’in soldan içeriye kestiği sert topta Emre Gemici arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 22: Emre’nin ara pasında Deniz Ataç topa hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Deniz, kaleciyi geçmeye çalışınca topu kaptırdı ve mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 31: Ofspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Osman, direkt kaleye vurdu, kaleci İsmail topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 32: Akın Akman’ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

Dakika 37: Emre Gemici, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vurdu top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 45: Yeşilyurt Belediyespor mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Deniz Ataç’ın şutunu kaleci çıkarttı, dönen top Emre’nin önünde kaldı. Emre’nin vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

Dakika 47: Emre Gemici’nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 78: Ofspor’da Osman’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurduğu topu kaleci İsmail kontrol edemedi. Savunma boşta kalan topu uzaklaştırdı.

Dakika 90+2: İzlem Anıl Balakkız bomboş pozisyonda topu kalecinin üzerine nişanladı.

Dakika 90+5: Akın Akman ceza sahası içerisinde aşırtma denedi top az farkla üstten auta çıktı.

Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Play-off’ta adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da izledi. Tur atlayan turuncu yeşilliler, saha içerisinde doyasıya bir sevinç yaşadı.