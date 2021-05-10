ÇİFTÇİNİN DERDİ BİTMİYOR

Kiraz açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
Malatya uzun yıllar sonra Mayıs ayında ciddi bir felaket yaşadı. Hekimhan, Kuluncak ve Darende ilçeleri dondan etkilenirken Akçadağı’ın yüksek kesimlerine don, alçak ve ova kesimleri fırtına vurmuş. Bu sene de felaket niteliğinde bir afetle karşılaştık ve her yıl bunu tekrarlıyoruz. Bizim dilimizde tüy bitti ama kayısı ile ilgili hiçbir adım atılmıyor. Ziraat odaları başta olmak üzere muhtar ve ilçe başkanları ile de görüştüm ve acilen bu dört ilçe için afet ilan edilmeli, sigorta yaptırılıp yapılmadığına bakılmaksızın çiftçilerin zararları tespit edilip karşılanmalıdır
dedi.
Çiftçinin her yıl sıkıntılarının artarak devam ettiğini de vurgulayan Kiraz
Ayrıca çiftçinin sıkıntıları hiçbir dönem bitmiyor. Pandemiden kaynaklı üretimde zorlanan ve problem yaşayan çiftçi ertelenen borç faizleri ile canından bezmiş durumda. Artık çiftçiye öncelik verilmeli ve mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Bizim bu konudaki önerimiz şudur çiftçinin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borç faizleri silinmeli ve borçları faizsiz ödeyebileceği şekilde yapılandırılmalıdır. Ayrıca tekrar ifade edeyim ki bu dört ilçe için bir zarar tespiti yapılmalı ve bütün bahçe sahiplerinin zararları karşılanmalıdır. Eğer böyle devam ederse bu yıl Malatya ekonomisinin hali duman çünkü Hekimhan’da sadece kayısı ağaçları değil ilçenin geçim kaynağı olan ceviz ağaçlarının da tümü yanmış gözüküyor
dedi. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.