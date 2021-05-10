Kudüs'te yaşanan alçakça saldırı!

Konuyla alakalı Ali Aydoğan
İsrail bugün Ortadoğu’da büyük bir çıbanbaşıdır. İsrail’in Yahudi Siyonizm’inin bu bölgede olması apayrı bir olay. Kuran-ı Kerim’de de geçiyor bunlar lanetlenmiş kavimlerdir. Dünyadan hiç ses çıkmıyor, yapma etme diyorlar ama sesleri çıkmıyor. Ama biz kahrolsun İsrail devleti diyoruz, Kahrolsun Siyonizm, yaşasın Filistin diyoruz. Filistinli kardeşlerimize biz sahip çıkıyoruz elimizden bu kadar geliyor. Müslümanın en büyük silahı duadır. Biz dua ediyoruz.
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.