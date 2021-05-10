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10 May 2021 - 17:10- Gündem G: 10 May 2021 - 18:00

Kudüs'te yaşanan alçakça saldırı!

Gündem Malatya programının bu haftaki bölümünde Umut Bozkurtoğlu ve Ali Aydoğan Kudüs’te yaşanan olayları değerlendirdi.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Konuyla alakalı Ali Aydoğan

İsrail bugün Ortadoğu’da büyük bir çıbanbaşıdır. İsrail’in Yahudi Siyonizm’inin bu bölgede olması apayrı bir olay. Kuran-ı Kerim’de de geçiyor bunlar lanetlenmiş kavimlerdir. Dünyadan hiç ses çıkmıyor, yapma etme diyorlar ama sesleri çıkmıyor. Ama biz kahrolsun İsrail devleti diyoruz, Kahrolsun Siyonizm, yaşasın Filistin diyoruz. Filistinli kardeşlerimize biz sahip çıkıyoruz elimizden bu kadar geliyor. Müslümanın en büyük silahı duadır. Biz dua ediyoruz.

ifadelerini kullandı. 
# haberler, haber, kudüs

10 May 2021 - 17:10 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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