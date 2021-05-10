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10 May 2021 - 16:39- Sağlık G: 10 May 2021 - 16:54

Besta sakinleri kan bağışında bulundu!

Besta Konakları sakinleri Kızılay ile birlikte kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Kan bağışına başta site sakinleri olmak üzere birçok kişi destek verdi.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Besta Konakları’nda geleneksel olarak yapılan kan bağışının 7 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlendi. Av. Ömer Şengün ve Ahmet Sürmeli önderliğinde yapılan bağışa Kızılay destek verdi. Besta Konakları sakinleri

Unutmayın bir gün, o kan size de lazım olabilir

diyerek herkesi kan bağışında bulunması için çağrıda bulundular.

 

 

 

 
# destek, için

10 May 2021 - 16:39 Malatya- Sağlık

Muhabir Şafak Şahin

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