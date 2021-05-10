10 May 2021 - 16:39- Sağlık

Besta sakinleri kan bağışında bulundu!

Besta Konakları sakinleri Kızılay ile birlikte kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Kan bağışına başta site sakinleri olmak üzere birçok kişi destek verdi.