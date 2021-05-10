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10 May 2021 - 14:52- Gündem G: 10 May 2021 - 15:02

"Desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz”

Asgari ücret desteğinin istihdamın korunması konusunda önemli olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İşverenlerimiz, aradan 4 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen 2021 yılı asgari ücret desteğinden faydalanamıyor. Desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz” dedi.
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MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla 2016 yılında başlayıp 2020 yılının sonuna kadar devam eden asgari ücret desteğinin 2021 yılında da devamı konusunda belirsizliğin olduğunu söyledi.


“2021 yılında da devam edeceği açıklanmıştı”


28 Aralık 2020 tarihinde 2021 yılı asgari ücretinin açıklandığı basın toplantısında 2021 yılında da asgari ücret desteğinin çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın tüm işyerleri için aylık 75 TL olarak devam edeceğinin açıkladığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu,

Bir yılı aşkındır devam eden salgının işletmeler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler dikkate alındığında, asgari ücret desteği tüm işletmeler için önem arz etmektedir. Geçmiş yıllardaki asgari ücret destekleri ile ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda en geç Mart ayı içinde yasalaşmış olduğunu görüyoruz. 2021 yılı asgari ücreti ocak ayından itibaren yürürlüğe girmiş olmasına ve aradan 4 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, 2021 yılı asgari ücret desteği ile ilgili yasal düzenleme yapılmamış olması işverenlerimiz açısından belirsizliğe neden olmaktadır. Sigorta primi teşvikinin ve asgari ücret desteğinin istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması konusunda ne denli önemli olduğunu bir kez daha belirmek isterim. İşverenlerimizi biraz olsun rahatlatacak olan 2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz

dedi.(İHA)
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10 May 2021 - 14:52 Malatya- Gündem

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