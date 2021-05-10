Busabah Malatya Busabah Malatya
10 May 2021 - 14:46- Yaşam G: 10 May 2021 - 14:52

Şiddetli rüzgar kayısıyı döktü!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, kayısı bahçelerine zarar verdi.
mask

Akçadağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı bahçeleri zarar görürken, çağla döneminde olan bir çok kayısı da döküldü.
İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok kayısı bahçesinde zarar oluştuğunu belirten kayısı üreticisi Garip Canbay özellikle Ören, İkinciler bölgesinde ciddi zararın olduğunu söyledi.(İHA)
# kayısı, hasar, çağla, haberler, haber, malatya, kayısı ağacı

10 May 2021 - 14:46 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tedbir kapsamında pazar kuruldu! mask
Tedbir kapsamında pazar kuruldu!
Hava sıcaklıkları normalin üstünde! mask
Hava sıcaklıkları normalin üstünde!
Riskli alanda 70 milyonluk ihale! mask
Riskli alanda 70 milyonluk ihale!
YAZIN HABERCİSİ HIDIRELLEZ KUTLANDI mask
YAZIN HABERCİSİ HIDIRELLEZ KUTLANDI
Şahnahan’da su sıkıntısına son! mask
Şahnahan’da su sıkıntısına son!
YAĞIŞ UYARISI mask
YAĞIŞ UYARISI
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

GALERİ

“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
59 yıldır 8 köşeli kasketlere şekil veriyor mask
59 yıldır 8 köşeli kasketlere şekil veriyor
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü mask
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü
Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL