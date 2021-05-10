Akçadağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı bahçeleri zarar görürken, çağla döneminde olan bir çok kayısı da döküldü.
İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok kayısı bahçesinde zarar oluştuğunu belirten kayısı üreticisi Garip Canbay özellikle Ören, İkinciler bölgesinde ciddi zararın olduğunu söyledi.(İHA)
10 May 2021 - 14:46- Yaşam Güncelleme: 10 May 2021 - 14:52
Şiddetli rüzgar kayısıyı döktü!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, kayısı bahçelerine zarar verdi.
Akçadağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı bahçeleri zarar görürken, çağla döneminde olan bir çok kayısı da döküldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.