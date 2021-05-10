BUZ'LA 10 MAÇTA 13 PUAN

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 10 maçta 13 puan topladı.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 10 haftayı geride bıraktı. Buz, Malatya temsilcisiyle çıktığı 10 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılırken, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin bitimine 2 hafta kala 44 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alıyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.