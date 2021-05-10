ÖĞLEN EZANINDAN SONRA TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , son günlerde Kudüs'te yaşanan alçakça saldırılara binaen Twitter üzerinden birlik çağrısı yaparak,

Aziz milletimizi, bugün Öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum.

dedi.

Bugün öğle ezanından sonra tüm camilerde selalar yankılanacak

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasından sonra Türkiye'nin dört bir yanında tüm camilerden öğle ezanı sonrası selalar ve duaların okunması bekleniyor.