ÖĞLEN EZANINDAN SONRA TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , son günlerde Kudüs'te yaşanan alçakça saldırılara binaen Twitter üzerinden birlik çağrısı yaparak,
Aziz milletimizi, bugün Öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum.
dedi.
Bugün öğle ezanından sonra tüm camilerde selalar yankılanacak
Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasından sonra Türkiye'nin dört bir yanında tüm camilerden öğle ezanı sonrası selalar ve duaların okunması bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.