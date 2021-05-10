9 torbacı tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan beş ayrı çalışmada; 475 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, bin 29 adet yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(Bülten)