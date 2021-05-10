TÜİK İşsizlik Azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %13,1 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK’in bu verilerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan tepki geldi. Ağbaba TÜİK verileriyle ilgili sosyal medya hesabından şu eleştirilere yer verdi:
TÜİK'e göre istihdam 1,7 milyon kişi artmış ama TÜİK'in ne ücretsiz izindeki 2,5 milyon kişinin çalışmadığından, ne de gerçek işsizliğin son 1 yılda 1,5 milyon kişi arttığından haberi var. Yakında enflasyon gibi #işsizlik de yarı yarıya inerse şaşırmayın.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.