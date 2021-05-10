TÜİK İşsizlik Azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %13,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in bu verilerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan tepki geldi. Ağbaba TÜİK verileriyle ilgili sosyal medya hesabından şu eleştirilere yer verdi:

TÜİK'e göre istihdam 1,7 milyon kişi artmış ama TÜİK'in ne ücretsiz izindeki 2,5 milyon kişinin çalışmadığından, ne de gerçek işsizliğin son 1 yılda 1,5 milyon kişi arttığından haberi var. Yakında enflasyon gibi #işsizlik de yarı yarıya inerse şaşırmayın.