FERİBOT KAZASINDAKİ BİLİNMEYEN DETAY!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, feribot bakımında yaptığı incelemede 2002’ye gitti. Açıklamasında Başkan, yaşanan hazin kazadan bahsederken,
2002 yılında meydana gelen feribot kazasında 13 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve iki vatandaşımızın da cesedine ulaşamamıştık
ifadelerine yer verdi. Başkan, düzenli olarak feribot bakımlarının yapıldığını belirtirken 2002 feribot kazasına değinmeden geçemedi.
Asıl dikkat çeken açıklama ise Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün’den geldi. Şu ana kadar aşırı yük nedeniyle battığını sandığımız kazada meğerse feribotlar, ‘aşırı yükün’ yanında dönemsel olan bakımı yapılmadan aşırı yükle sefere çıkmış.
GİDEN 13 KAYIPTAN SONRA GELEN YAŞAM KALİTESİ!
Başkan Gürkan ile beraber incelemelerde bulunan Görgün, insan yaşamındaki kalitenin artmasına dikkat çekerek,
İnsanın yaşamındaki kalitenin artması için bakım elbette önemli. Bilindiği gibi 2002 yılında önemli bir feribot kazası oldu. Kazanın asıl önemli sebeplerinden birisi de feribotların üzerlerinde yapılmayan bakımlardan ve dönemsel olarak yapılması gereken bakımların yetersiz yapılması. Bu yetersizlik, kazaların olmasına sebep verdi
ifadelerine yer verdi.
19 yıl sonra gelen itiraf niteliğindeki açıklamada hayattan kopan 13 vatandaşa öldüğüyle kaldı. Bugün kalkıp,
Kazanın asıl önemli sebeplerinden birisi de feribotların üzerlerinde yapılmayan bakımlardan ve dönemsel olarak yapılması gereken bakımların yetersiz yapılması
diyen kişiler denetimlerin artık yapıldığını, feribotların düzenli bakıma alındığını ve yaşam kalitesinin arttığını söylüyor. Yaşam kalitesinin artması için illa da ölümlerin olması mı gerekir bilinmez ama bilenen ve istenilen tek şey başka kazaların yaşanmadan önlemlerin alınması.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.