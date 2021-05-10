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10 May 2021 - 11:57- Gündem G: 10 May 2021 - 12:01

FERİBOT KAZASINDAKİ BİLİNMEYEN DETAY!

Karakaya Baraj Gölü’nde hizmet veren feribotlar bakıma alındı. Feribotların bakıma alınmasıyla beraber gözler 2002’ yaşanan ve 13 kişinin ölümüne neden olan kazaya döndü. Kazanın nedeni ‘aşırı yük’ diye belirtilirken buna ek olarak o dönemde feribotların bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, feribot bakımında yaptığı incelemede 2002’ye gitti. Açıklamasında Başkan, yaşanan hazin kazadan bahsederken,

2002 yılında meydana gelen feribot kazasında 13 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve iki vatandaşımızın da cesedine ulaşamamıştık

ifadelerine yer verdi. Başkan, düzenli olarak feribot bakımlarının yapıldığını belirtirken 2002 feribot kazasına değinmeden geçemedi.

Asıl dikkat çeken açıklama ise Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün’den geldi. Şu ana kadar aşırı yük nedeniyle battığını sandığımız kazada meğerse feribotlar, ‘aşırı yükün’ yanında dönemsel olan bakımı yapılmadan aşırı yükle sefere çıkmış.

GİDEN 13 KAYIPTAN SONRA GELEN YAŞAM KALİTESİ!

Başkan Gürkan ile beraber incelemelerde bulunan Görgün, insan yaşamındaki kalitenin artmasına dikkat çekerek,

İnsanın yaşamındaki kalitenin artması için bakım elbette önemli. Bilindiği gibi 2002 yılında önemli bir feribot kazası oldu. Kazanın asıl önemli sebeplerinden birisi de feribotların üzerlerinde yapılmayan bakımlardan ve dönemsel olarak yapılması gereken bakımların yetersiz yapılması. Bu yetersizlik, kazaların olmasına sebep verdi

ifadelerine yer verdi.

19 yıl sonra gelen itiraf niteliğindeki açıklamada hayattan kopan 13 vatandaşa öldüğüyle kaldı. Bugün kalkıp, 

Kazanın asıl önemli sebeplerinden birisi de feribotların üzerlerinde yapılmayan bakımlardan ve dönemsel olarak yapılması gereken bakımların yetersiz yapılması

diyen kişiler denetimlerin artık yapıldığını, feribotların düzenli bakıma alındığını ve yaşam kalitesinin arttığını söylüyor. Yaşam kalitesinin artması için illa da ölümlerin olması mı gerekir bilinmez ama bilenen ve istenilen tek şey başka kazaların yaşanmadan önlemlerin alınması.

10 May 2021 - 11:57 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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