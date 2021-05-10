YMS'den Süper Lig’in yeni ekiplerine tebrik mesajı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Giresunspor ve Adana Demirspor’u tebrik etti.
Yeni Malatyaspor, 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Giresunspor’u ve 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor’u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Yeni Malatyaspor’un sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve Giresunspor’u tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.