FERİBOTLAR BAKIMA ALINDI!

Yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalarla birlikte feribotların güvenli ve konforlu bir şekilde hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

5 YILDA BİR MUTAT BAKIMLAR YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günlük, aylık, yıllık bakımların yanı sıra mutat olarak 5 yılda bir genel bakım ve onarım çalışmalarının feribotlarda yapıldığını söyledi.

Başkan Gürkan,

İskelemizde 3 adet gemimiz bulunuyor. Bunların ikisi feribot diğeri de yolcu gemisi. Feribotlarımızdan biri Battalgazi diğer Arslantepe Feribotu. Feribotlarımızın teknik bakımları ve bakımlarıyla ilgili mutat anlamda 5 yılda bir yapılan bakımların İstanbul Limanlar Müdürlüğünün kontrol ve nezaretinde yapılmış olması önemli. 2002 yılında meydana gelen feribot kazasında 13 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve iki vatandaşımızın da cesedine ulaşamamıştık. Bize ait olan feribotların ve diğer özel olanların bakım, onarım ve kontrollerinin yapılması noktasında ilgili arkadaşlarımız yoğun gayret sarf ediyorlar. Yaptığımız bakımlar mutat olarak 5 yıllık bakım, yıllık bakım, aylık ve günlük bakım şeklinde yapılıyor ve ilgili daire başkanlığımızın teknik elamanları tarafından kontrol edilerek yapılıyor

dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAKIM KONUSUNDA ÇOK HASSAS

Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün de

Malatya ile Baskili birbirine bağlayan en önemli güzergâhımızdan biri Battalgazi’de bulunan iskelemiz ve Kömürhan Köprümüz. İnsanın yaşamındaki kalitenin artması için bakım elbette önemli. Bilindiği gibi 2002 yılında önemli bir feribot kazası oldu. Kazanın asıl önemli sebeplerinden birisi de feribotların üzerlerinde yapılmayan bakımlardan ve dönemsel olarak yapılması gereken bakımların yetersiz yapılmasından dolayı bu kazaların olmasına sebep verdi. Şuan Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok hassas davranıyor. Liman konusundaki en küçük bir arızada görevliler hemen müdahale ediyorlar ve tadilat, tamirat çalışmaları yapılıyor. Gemilerin 5 yılda bir bakıma alınması da bunun en büyük göstergesi.

ifadelerine yer verdi.