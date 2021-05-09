Busabah Malatya Busabah Malatya
09 May 2021 - 15:26- Yaşam G: 09 May 2021 - 15:32

Komşunuz, leylek ailesi olursa!

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Şahin, evinin önünde bulunan elektrik direğine yuva yapan leylek ailesiyle 15 yıldır komşuluk yapıyor.
mask

Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Şahin’in evinin önünde bulunan elektrik direğine yaklaşık 15 yıl önce leylek ailesi yuva yaptı. Leylek ailesi, Şahin’in evinin önünde bulunan yuvaya yıllardır aralıksız geliyor. Şahin, her yıl Mart ayında leylek ailesinin gelmesini heyecanla bekliyor.


Zeliha Şahin, leylek ailesinin komşuluğundan memnun olduğunu belirterek vatandaşların leyleklerin fotoğrafını çektiğini söyledi. Şahin,

Burası Boran Mahallesi. Bu leylekler 15 yıldan fazla süredir buradalar. Güzün gidiyorlar, baharda Mart dedi mi geliyorlar. Yuvaları evin tam önünde. Direğe elektrik verdiler, telefon ettik. Gelip gizli kablo çektiler. Kendileri kendilerine bakıyorlar, biz bir şey yapmıyoruz. Gidip bir şeyler topluyorlar, her şeyi yuvaya atıyorlar. Bu yuva yıkılsa bir kamyon malzeme çıkar. Komşularımız çok güzel, bize bir şey yapmıyorlar. Gittikleri zaman özlüyoruz, geldikleri zaman da seviniyoruz. Bağırıp, ses ediyorlar biz geldiklerini anlıyoruz. Giden, gelen fotoğrafını çekiyor. Leyleklere isim vermedik

dedi. ( İHA)
# çok, İHA, battalgazi, Her, Boran Mahallesi

09 May 2021 - 15:26 Malatya/ Battalgazi- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Hava sıcaklıkları normalin üstünde! mask
Hava sıcaklıkları normalin üstünde!
Riskli alanda 70 milyonluk ihale! mask
Riskli alanda 70 milyonluk ihale!
YAZIN HABERCİSİ HIDIRELLEZ KUTLANDI mask
YAZIN HABERCİSİ HIDIRELLEZ KUTLANDI
Şahnahan’da su sıkıntısına son! mask
Şahnahan’da su sıkıntısına son!
YAĞIŞ UYARISI mask
YAĞIŞ UYARISI
Parasını koyunlarını otlatırken aldı! mask
Parasını koyunlarını otlatırken aldı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

GALERİ

“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
59 yıldır 8 köşeli kasketlere şekil veriyor mask
59 yıldır 8 köşeli kasketlere şekil veriyor
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü mask
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü
Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL