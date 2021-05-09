Kuvvetli rüzgâr var!

Oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri için çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. ( Haber Merkezi)