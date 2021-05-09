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09 May 2021 - 15:22- Yaşam G: 09 May 2021 - 15:25

Kuvvetli rüzgâr var!

Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede Malatya için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.
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Oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri için çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. ( Haber Merkezi)
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09 May 2021 - 15:22 Malatya- Yaşam

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