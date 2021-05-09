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09 May 2021 - 14:56- Asayiş G: 09 May 2021 - 15:04

Tam kapanmada denetimler sürüyor

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 58 kişiye para cezası uygulandı.
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Malatya'da yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada sürecinde denetimler ekipler tarafından aralıksız devem ediyor.
Polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan çalışmalarda, 678 işyeri ile 225 araç kontrol edilirken, 19 iş yeri ile 6 araca işlem yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 52 kişiye 900’er TL’den toplam 46 bin 800 TL cezanın uygulandığı denetimlerde maske kurallarına uymayan 6 kişiye de toplamda 5 bin 400 TL para cezası kesildi.
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09 May 2021 - 14:56 Malatya- Asayiş

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