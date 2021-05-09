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09 May 2021 - 14:45- Gündem G: 09 May 2021 - 14:51

PANDEMİ GÖLGESİNDE ANNELER GÜNÜ

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yılda pandemi gölgesinde geçiyor. Anneler Günü’nde hediye olarak ilk sıralarda yer alan çiçekler, alıcılarını bekliyor. Ancak koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar, çiçek satışlarını büyük oranda düşürüyor.

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Anneler Günü’ne özel çiçek satışlarıyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Çiçekçi Esnafı Mehmet Gelerli, “Çiçek satışlarımız şu an için çok durgun, pandemiden ve kısıtlamalardan dolayı satışlarımızda bayağı bir düşüklük var. Eskiden anneler gününde burada 5-6 eleman çalışırdı. Biz sipariş yetiştiremezdik. Şu anda ben tekim. Bu hastalıktan ve internet siparişlerinden dolayı pek iş yapamıyoruz” dedi.

“ESKİ SATIŞLARIMIZI YAPAMIYORUZ”

Pandemiden dolayı işlerinde düşüş yaşadığını ifade eden Esnaf Mehmet Gelerli,

Çiçek satışlarımız şu an için çok durgun, pandemiden ve kısıtlamalardan dolayı satışlarımızda bayağı bir düşüklük var. Telefonla siparişte alamıyoruz. Bilindik bir internet sitesi var. O nedenle eskisi gibi telefon siparişi yok. Bugün siftah ettik ama eski satışlarımızı yapamıyoruz. Eskiden anneler gününde burada 5-6 eleman çalışırdı. Biz sipariş yetiştiremezdik. Şu anda ben tekim.  Bu hastalıktan ve internet siparişlerinden dolayı pek iş yapamıyoruz. Bir de şu anda kapanma olduğu için haliyle vatandaş, internetten sipariş veriyor. Ondan dolayı satışlarımız bayağı düştü. Tamam, dükkânımız açık ama vatandaş dışarı çıkamıyor. O nedenle açık olmamız pek bir şey ifade etmedi

kelimelerine yer verdi.

Anneler Günü dolayısıyla en çok saksı çiçeklerinin satıldığını söyleyen Esnaf Gelerli, “

Anneler Günü’nde en çok saksı çiçekleri satılıyor. Begonya, antoryum ve blanşör çiçeklerimiz tercih ediliyor. Ama dediğim gibi satışlar çok düşük. Çiçek fiyatlarımız, 35 TL’den başlıyor 300-400 TL’ye kadar gidiyor

diye konuştu.

Salgının bir an evvel bitmesini temenni eden Gelerli,

Allah devletimize, hükümetimize yardım etsin, pandemi sürecini bayağı iyi yönetti. Yani biz devlete de suç bulmuyoruz. Bu dünya genelinde olan bir sağlık salgını, o nedenle yapacağımız bir şey yok

ifadelerini kullandı.

“YOĞUN GEÇMİYOR”

35 yıldan beri Çiçekçilik yapan Naki Fırat,

35 yıldan beri çiçekçilik yapıyorum. Baba mesleğini icra ediyorum. Bugün özel bir gün Anneler Günü, şu an pandemiden dolayı yasaklar olduğu için diğer Anneler Günü gibi yoğun geçmiyor. İşlerimiz normal öyle çok da durgun değil, buradan herkesin Anneler Gününü kutluyorum. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum

sözlerini kaydetti.

Şu anda Anneler Günü için Orkide, kır çiçekleri, gardenyalar çok güzel gidiyor” diyen Fırat, “Siparişler arasında önceden aldıklarımız da var, internet sitemiz var. Oradan da sipariş alıyoruz. Bir de bizim özel müşterilerimiz var. Pandemi nedeniyle internet satışlarımız daha rövanşta ama dediğim gibi bizim daimi müşterilerimiz var

dedi.

İnternet satışlarının daha yoğun olduğunu ifade eden Fırat,

Eskiden yani pandemi olmadan önce dükkânımız daha yoğun olurdu. Sıcak satışımız çok olurdu. Şimdi telefon ve internet ağırlıklı satışlarımız oluyor. İnşallah pandemi biter ve herkes rahatlıkla işine gücüne bakar. Çünkü gerçekten iyi bir kriz var

şeklinde konuştu.

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09 May 2021 - 14:45 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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