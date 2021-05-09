Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz, Çocuk Hakları ve Sporda Çocuk Koruma’sını ele alacak. İnternet üzerinden 10 Mayıs’ta Zoom uygulamasından yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyenler için ID: 97908035126 Passcode ise 054977 şeklinde.
09 May 2021 - 10:12- Spor Güncelleme: 09 May 2021 - 10:15
Malatya’da bir ilk!
Konak Olimpiyat Spor Kulübü, Çocuk Hakları ve Sporda Çocuk Koruma konulu etkinlik gerçekleştiriyor. Malatya’da bir ilk olan etkinliğin konuşmacısı ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.