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09 May 2021 - 10:12- Spor G: 09 May 2021 - 10:15

Malatya’da bir ilk!

Konak Olimpiyat Spor Kulübü, Çocuk Hakları ve Sporda Çocuk Koruma konulu etkinlik gerçekleştiriyor. Malatya’da bir ilk olan etkinliğin konuşmacısı ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz, Çocuk Hakları ve Sporda Çocuk Koruma’sını ele alacak. İnternet üzerinden 10 Mayıs’ta Zoom uygulamasından yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyenler için ID: 97908035126 Passcode ise 054977 şeklinde.
# için, Koruma

09 May 2021 - 10:12 Malatya- Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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