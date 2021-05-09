Malatya’da bir ilk!

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz, Çocuk Hakları ve Sporda Çocuk Koruma’sını ele alacak. İnternet üzerinden 10 Mayıs’ta Zoom uygulamasından yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyenler için ID: 97908035126 Passcode ise 054977 şeklinde.