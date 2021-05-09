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09 May 2021 - 09:06- Gündem G: 09 May 2021 - 09:27

Medya, salgının pençesinde kaldı!

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, salgın döneminde adeta hayat savaşı veren yerel medya kuruluşlarının, KOSGEB’in 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liralık KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yararlanması gerektiğini söyledi.
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İmalat, bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve yüzde 25 ciro kaybı yaşayan işletmeler için başlatılan programın yerel medya kuruluşları için krizden çıkış yolu olabileceğini ifade eden TGK Genel Başkanı Kolaylı, yerel basının ilan ve reklam gelirlerinin korona virüs salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıyla durduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ve bu federasyonlara üye 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşuna üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına açıklama yapan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı,

Dünya’yı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda tüm sektörleri derinden etkileyen Korona virüs salgını, medya kuruluşlarını, özellikle de yerel basını pençesine almış, çok zor bir sürecin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yerel medyanın ilan ve reklam gelirleri, durmuş, basılı gazetelerin tiraj gelirleri de yüzde 60 ile yüzde 80’lere varan oranlarda gerilemiştir. Bu süreçte firmalar reklamları tamamen durdururken, Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar da, icra ve ihale ilanlarının yayınlanmaması sonucu yüzde 90’lara varan oranlarda azalmıştır. İlan, reklam ve tiraj gelirlerinden mahrum kalan medya kuruluşları, basın çalışanlarının maaşlarının ödenmesi bir yana, zorunlu giderlerini ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu aşamada uygulamaya konan 'kısa çalışma ödeneği', bu ödenekten yararlanma olanağı bulunan kuruluşlar için can suyu olsa da yetersiz kalmıştır. Bu dönemde KOSGEB tarafından; KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan KOBİ Finansman Destek Programı, ekonomik alanda atılmış önemli bir adımdır. Ancak program, sadece imalat, bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve yüzde 25 ciro kaybı yaşayan işletmeleri kapsamaktadır. KOSGEB’in 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liralık KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yerel medya kuruluşlarının da yararlanmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve meslektaşlarımızın bu zor dönemde desteklenmesini bekliyoruz

dedi. ( İHA)
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09 May 2021 - 09:06 Malatya- Gündem

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