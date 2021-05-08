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08 May 2021 - 22:45- Spor G: 08 May 2021 - 22:49

YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!

Kümede kalma yarışı veren rakiplerine karşı ligde bu sezon yüzü gülmeyen Yeni Malatyaspor, birbirinden kritik maçların oynandığı haftada çıktığı Rize deplasmanında farklı bir skora imza attı. Sarı kırmızılılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Özellikle sezonun ikinci yarısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamayan sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisine gol oldu yağdı. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynandığı haftayı 3 puanla kapayan Yeni Malatyaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelerek ligde kalmayı da büyük ölçüde garantiledi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri ise Adem Büyük, Hadebe, Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahası içerisinde Meriah’ın topa elle müdahale etmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük’ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Sabo’nun pasında ceza sahası içerisinde topu göğsünde yumuşatarak dönen Skoda’nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada köşe vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topa Teenage Hadebe'nin gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-2

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından Sabo’nun gerçekleştirdiği vuruşta top üstten auta çıktı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

90. dakikada ceza sahasının içerisine kadar topla giren Kubilay kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4

Stat Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Talbi x, Morozyuk x, Melnjak x, Meriah x, Sabo xx (Michalak dk. 46 xx), Samudio x (Alberk Koç dk. 90 ?), Abdullah x (Mithat Pala dk. 90 ?), Tunay x (Emir Dilaver dk. 54 x), Djokovic xx, Skoda x (Loic Remy dk. 73 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Alexander Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Wallace xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xxx (Umut Bulut dk. 85 ?), Mustafa Eskihellaç xx, Stephen Mallan xx, Adem Büyük xxx (Ahmed Ildiz dk. 82 ?), Benjamin Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Afriyie Acquah, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24), Fofana (dk. 80), Kubilay (dk. 90) (Helenex Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Meriah (dk. 49), Toprak Kırtoğlu (dk. 82) (Antrenör) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Morozyuk (Çaykur Rizespor)

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08 May 2021 - 22:45 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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