YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Özellikle sezonun ikinci yarısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamayan sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisine gol oldu yağdı. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynandığı haftayı 3 puanla kapayan Yeni Malatyaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelerek ligde kalmayı da büyük ölçüde garantiledi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri ise Adem Büyük, Hadebe, Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.
MAÇTAN NOTLAR
6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahası içerisinde Meriah’ın topa elle müdahale etmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük’ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
18. dakikada Sabo’nun pasında ceza sahası içerisinde topu göğsünde yumuşatarak dönen Skoda’nın vuruşunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada köşe vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topa Teenage Hadebe'nin gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-2
38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından Sabo’nun gerçekleştirdiği vuruşta top üstten auta çıktı.
80. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
90. dakikada ceza sahasının içerisine kadar topla giren Kubilay kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4
Stat Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Talbi x, Morozyuk x, Melnjak x, Meriah x, Sabo xx (Michalak dk. 46 xx), Samudio x (Alberk Koç dk. 90 ?), Abdullah x (Mithat Pala dk. 90 ?), Tunay x (Emir Dilaver dk. 54 x), Djokovic xx, Skoda x (Loic Remy dk. 73 x)
Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Alexander Soderlund
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Wallace xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xxx (Umut Bulut dk. 85 ?), Mustafa Eskihellaç xx, Stephen Mallan xx, Adem Büyük xxx (Ahmed Ildiz dk. 82 ?), Benjamin Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73 x)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Afriyie Acquah, Doğukan Emeksiz
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24), Fofana (dk. 80), Kubilay (dk. 90) (Helenex Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Meriah (dk. 49), Toprak Kırtoğlu (dk. 82) (Antrenör) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Morozyuk (Çaykur Rizespor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.