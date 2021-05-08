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08 May 2021 - 21:44- Ekonomi G: 08 May 2021 - 21:53

Büyükşehir, asit satın alacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi emülsiyon asfalt için emülgatör ve asit satın alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "EMÜLSİYON ASFALT İÇİN EMÜLGATÖR VE ASİT mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# ile, için, basın, ilan.gov.tr, açık ihale usulü

08 May 2021 - 21:44 Malatya- Ekonomi

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