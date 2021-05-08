Şeker, sistem değiştirecek!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Malatya Şeker Fabrikası'ndaki kireç dolum sistemi otomatiğe dönüştürülecek. İlanda, "2 Adet 90 m3 'lük Kireç Ocağı Dolum Sisteminin Otomatik Hale Dönüştürülmesi(Projelendirme, Mekanik, Elektrik,İnşaat,Otomasyon,Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma Komple) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. " bilgileri yer aldı.

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