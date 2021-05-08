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08 May 2021 - 15:55- Gündem G: 08 May 2021 - 16:05

'Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası” programında konuştu.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katıldığı "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası” programında ,

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız

dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca,

Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum

ifadelerinde bulundu.

Yeni Normalleşme Takviminde alınacak kararlar ise şimdiden merak konusu oldu.
# Yeni normalleşme takvimi

08 May 2021 - 15:55 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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