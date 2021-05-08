MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İl Umumi

Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/24 ‘no’lu kararıyla belirlenerek kamuoyuna

duyurulmuştur.

Yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/24 ‘no’lu kararıyla daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.05.2021 tarih ve 2021/25 nolu karar ile de muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye kullanımının suiistimal edilmesinin önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izin görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu

getirilmiştir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.05.2021 tarih ve 2021/27 nolu kararı ile manuel doldurularak düzenlenen “ çalışma izin görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Öte yandan NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izin grev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; Sistem üzerinden görev belgesi alınamaması üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyan/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “ çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına, Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili diğer maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. (Bülten)