BAŞKAN ÇINAR’DAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE MORAL ZİYARETİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Gündüzbey Kozluk Polis Noktası ile Gedik Tepesi Polis Kontrol Noktalarında yol kontrolü yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, içerisinde fincan takımı, maske, el dezenfektanı ve kolonyanın olduğu hediye paketlerini takdim etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde bir yandan huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik hizmetlerini fedakârca yürüten diğer taraftan pandemi tedbirlerinin harfiyen uygulanması için canla başla çalışan güvenlik güçlerini yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, halkın huzuru ve güvenliği için her zaman büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışan polis ve askerlere teşekkürlerini sundu.