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08 May 2021 - 13:40- Yaşam G: 08 May 2021 - 13:44

Tedbir kapsamında pazar kuruldu!

Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan pazar yerleri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.
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En çok yoğunluğun görüldüğü semt pazarıysa Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için semt pazarına geldi Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar.
Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.(İHA)
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08 May 2021 - 13:40 Malatya- Yaşam

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