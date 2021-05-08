En çok yoğunluğun görüldüğü semt pazarıysa Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için semt pazarına geldi Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar.
Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.(İHA)
08 May 2021 - 13:40- Yaşam Güncelleme: 08 May 2021 - 13:44
Tedbir kapsamında pazar kuruldu!
Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan pazar yerleri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.
En çok yoğunluğun görüldüğü semt pazarıysa Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için semt pazarına geldi Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.