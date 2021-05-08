59 yıldır 8 köşeli kasketlere şekil veriyor

Tatu: “Pandeminin iş yönünden bize çok zararı oldu”



Tatu, kent merkezindeki bir iş hanında beş metrekare dükkânında, Ermeni ustasından 13 yaşında öğrendiği kasketçiliği sürdürüyor. Tatu, eskiye göre azalan işlerinin pandemi döneminde daha da düştüğünü söylüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği devam ettiren son kasket ustalarından birisi olan Tatu, 8 köşeli kasketlere geçmişe oranla ciddi anlamda azalan ilgiye rağmen, mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Tatu, kasket ustalığının yanı sıra 1965 yılından buyana önemli isimlerin plaklarını da arşivinde bulundururken, iş olmadığı zamanlarda eski pikabında çaldığı plaklarla maziyi yâd ediyor.

Tatu, 1963 yılında Ermeni Avadis Usta’nın yanında işe başladığını ifade ederek,

Babam maddi sıkıntı nedeniyle beni okutamadı ve 1961 yılında beni bir terzinin yanına çırak olarak verdi. 1963 yılında Ermeni ustamın yanında işe başladım. 19 sene çalıştıktan sonra 1981 yılında kendi dükkânımı açtım. Ermeni ustamla 5 sene çalıştık. 600 ilçeye resmi kasket gönderdik

dedi.

Geçmişte yaptıkları ürünlere ve mesleğine yoğun ilginin olduğunu ancak günümüzde ilginin azaldığını ifade eden Tatu,

Şimdi eski işlerimiz yoktur. Eskiden biz kasket kavuşturamıyorduk. O dönemde 26 kişi çalışıyorduk

diye konuştu.

Tatu, 59 senedir kasketçilik yaptığını kaydederek,

Bu iş emek ister. Tabii bunun yanında kabiliyet olması da gerekir. Mesela benim yapmadığım kasket yoktur. Eskiden günde 65 sivil, 10 resmi kasket yapıyorduk. Şimdi eskisi gibi kasket satışı yok. Kasketlerin bir kısmı İstanbul’dan geliyor. Şuan işler eskisi gibi değil ama iş olsa çalışsam günde 10 kasket yaparım

ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Almanya, Amerika ve İngiltere’de müşterilerinin olduğunu dile getiren Tatu,

Ankara, Kayseri, Adana, Antalya Erzincan’dan kasket almaya gelenler oluyor

dedi.

Pandemi sürecinin kendilerini çok olumsuz etkilediğini anlatan Tatu, şunları söyledi:

Hem maddi hem de manevi yönden etkilendik. Dükkânı açıyoruz ama müşteri sabah gelemiyor. Erken eve dönmek zorunda oldukları içinde işimiz kısıtlı oluyor. İş yönünden bize çok zararı oldu.