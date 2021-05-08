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08 May 2021 - 12:25- Gündem G: 08 May 2021 - 12:31

Doğanın kendi kendini yenilemesine fırsat!

Malatya İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekici, seminerde, yeni tip korona virüsün tek iyi yönünün olduğuna dikkat çekip, Covid-19 salgının uluslararası alanda ve doğa açısından tek olumlu etkisinin toplumların eve kapanmasından dolayı doğanın kendi kendini yenilemesine fırsat vermesi olduğunu belirtti.
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İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında “Pandeminin Küreselleşme ve Ulus Devlet Düşüncesine Etkisi” semineri düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekici konuşmacı olarak katıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Ekici, Covid-19 salgınının devletlere, toplumlara ve uluslararası sisteme ne tür etkileri olduğu konusunda bilgi vererek, salgınların toplumlarda önemli yıkımlara neden olduğu gibi önemli değişikliklere de yol açtığını anlattı. Eski salgınlardan örnekler vererek Covid-19 ile karşılaştırma yapan Süleyman Ekici,

Bu hastalığın önceki salgınlardan en önemli farkı solunum yoluyla bulaşmasıdır. Bir diğer yanı da küreselleşmenin getirdiği imkânlardan dolayı ulaşım imkânlarındaki büyük olanaklar hastalığın dünyanın her yerinde çok kolay yayılmasını sağlamıştır. Her dönemin kendine has özellikleri salgının seyrini ve etkilerini belirlemiştir. Bu hastalığın çabuk yayılmasında kendi niteliği kadar küreselleşme sürecinin de önemli etkisi var. Şu anda 2 milyondan fazla insan vefat etmiş olmasına rağmen eski salgınlarla karşılaştırıldığında önemli bir başarı elde edilmiştir. Aşının bulunmuş olması ve uygulanıyor olması da insanlığın bilimde aldığı mesafenin bu salgını daha az zararla atlatmasına yol açmıştır. Bu hastalığın toplumlara fazla etkisinin olmamasının bir diğer sebebi de dijitalleşmenin getirdiği imkânlardır. Dijitalleşmenin getirdiği imkânlarla insanlar birçok işini evde yürütebilmektedir. Bunun sonucunda doğal olarak bu hastalıkla karşılaşma ihtimalini düşürdüğünden hastalığın etkisinin daha az olmasına yol açmıştır

ifadelerini kullandı.

“Virüs, doğanın kendi kendini yenilemesine fırsat verdi”


Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekici, Covid-19 salgının uluslararası alanda ve doğa açısından tek olumlu etkisinin toplumların eve kapanmasından dolayı doğanın kendi kendini yenilemesine fırsat vermesi olduğuna dikkat çekti.
Pandeminin devletleri kendi imkânlarına dayanmak zorunda bıraktığını vurgulayan Ekici, kapanmalara bağlı olarak ekonomik krizlerin yaşandığını anlattı. Sağlık harcamalarında çok büyük masraf yapan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin Covid-19 karşında çok başarısız olduklarına dikkat çeken Ekici, Japonya, Çin ve Almanya gibi toplumsal ve siyasal kültürü gelişmiş devletlerin salgınla mücadelede daha başarılı olduğunun altını çizdi. Toplum gerginliğinin olmaması ve bireylerin bilinçli hareket etmelerinin sonucunda bu başarının elde edildiğini vurgulayan Ekici, devletlerin bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti. (İHA)

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08 May 2021 - 12:25 Malatya- Gündem

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