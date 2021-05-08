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08 May 2021 - 12:23- Gündem G: 08 May 2021 - 12:28

5,5 aylık Eyüp Çınar tedavi için destek bekliyor

Malatya'da daha önce SMA hastalığı nedeniyle bir çocuğunu kaybeden Yıldız Altuntaş, SMA tip 1 teşhisi konulan 5,5 aylık bebeği Eyüp Çınar için yardım kampanyası başlattı. İkinci kez çocuğunu bu hastalıktan kaybetmek istemeyen anne Altuntaş, bebeğinin tedavisi için gerekli olan 2,2 milyon doları toplamak için hayırseverlerden destek istiyor.

FERDİ DURDU
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12 yıl önce bir çocuklarını bu hastalıktan kaybeden Altuntaş ailesi minik Eyüp Çınar’ı da bu hastalığa kurban vermek istemiyor. Bunun için kampanya başlatan aile, valilik izniyle gelecek yardımlarını bekliyor.

Yıldız Altuntaş, bebeğinin SMA tip 1 hastası olduğunu ifade ederek,

Bu ölümcül bir hastalık. Daha öncede bir kızımda çıktı ve 1,5 yaşındayken kaybettik. İkinci kez bebeğimizde çıktı. Şuan Eyüp Çınar’ı tedavi etme çabasındayız

dedi.

Eyüp Çınar’ı yaşatmak için bir kampanya başlattıklarını dile getiren anne Altuntaş,

Bu tedaviye ulaşabiliriz. Bu tedavi sadece yurt dışında uygulanıyor ve masrafı 2,2 milyon dolar. Çok pahalı bir tedavi ve tek başımıza karşılayamayız. Ama Allah’ın izniyle halkın desteğiyle bu parayı toplayıp, Eyüp Çınar’ı tedaviye ulaştırmak istiyoruz

diye konuştu.

5,5 ay önce başlayan kampanyanın biraz yavaş ilerlediğini ifade eden Yıldız Altuntaş, şunları söyledi:

Eyüp Çınar’ın maalesef o kadar uzun bir zamanı yok. Bir an önce o ilacı alması gerekiyor. Eğer tedavi olmazsa kızım gibi Eyüp Çınar’ı da kaybedeceğiz çünkü bu hastalık ölümle sonuçlanıyor. Biz böyle bir son yaşamamak için savaşıyoruz. Eyüp Çınar’ı kaybetmemek için herkesten destek bekliyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Destek olursa bu kampanyayı bitirebiliriz.

Baba Galip Altuntaş ise çocuklarını yaşatmak için başlattıkları kampanyanın valiliğin izniyle resmi bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Altuntaş, valiliğin kontrolü altında devam eden kampanyada yüzde 15’lerde olduklarını kaydederek,

Çok vaktimiz yok. Çınar artık makinaya bağlı bir şekilde bile artık öksüremiyor. Tükürüğünü yutamıyor bunu makinayla çekiyoruz. Günden güne de kasları kayboluyor. Tedaviye ulaşmak için yardım kampanyasını devam ettiriyoruz. Gerçekten çok kısa zamanda bunu bitirmemiz lazım. Bu olmayacak bir şey değil, ülkemizde 30-32 bebek bu kampanyayı bitirdi. Bu bebekler yurt dışına gitti, tedavisini aldı ve çok güzel sonuçlar var. Yatamayan, yutkunamayan çocuklar kafasını tutmaya ve neredeyse yürümeye başladılar. Bizde Eyüp Çınar’ı kaybetmemek için böyle bir kampanya başlattık. Valilik izniyle, yurt dışından onaylı bir dernek üzerinden hesaplarımız var. Gayet şeffaf bir şekilde bu kampanyayı sürdürüp, evladımızı tedaviye kavuşturarak, ablalarıyla birlikte oynamasını istiyoruz. Halkımızdan tek istediğimiz; kampanyaya destek versinler, Eyüp Çınar’ı kaybetmeyelim

dedi.

# SMA, Eyüp Çınar

08 May 2021 - 12:23 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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