Kısıtlamada bahane çok!

Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8’inci gününde de Malatya'da cadde ve sokaklarda izin belgesi ve muaf olan kişiler dışarıya çıktı. Polisler ise çarşı merkezde araç ve yaya denetimlerini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlarken, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’de sona erecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polislere bahane üreten vatandaşlar, çarşı merkezine işlerinin olmasından geldiklerini dile getirdiler. Kimi vatandaş polislere, “Kısa süre içinde evime tekrar gideceğim” dedi.
Bazı vatandaşlar ise hastaneye gideceğini söylerken, kimisi de markete alışverişe çıktığını dile getirdi.
Bir vatandaş da "Hastaneye gitmek için evden çıktım. Çarşı merkeze geldim. Alışveriş yaptım. Şu an çarşı merkezinde işim bitti. Eve gidiyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.