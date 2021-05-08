Busabah Malatya Busabah Malatya
08 May 2021 - 12:17- Gündem G: 08 May 2021 - 12:21

Kısıtlamada bahane çok!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çarşı merkezine gelenler, polise çeşitli bahaneler dile getiriyor
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8’inci gününde de Malatya'da cadde ve sokaklarda izin belgesi ve muaf olan kişiler dışarıya çıktı. Polisler ise çarşı merkezde araç ve yaya denetimlerini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlarken, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’de sona erecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polislere bahane üreten vatandaşlar, çarşı merkezine işlerinin olmasından geldiklerini dile getirdiler. Kimi vatandaş polislere, “Kısa süre içinde evime tekrar gideceğim” dedi.
Bazı vatandaşlar ise hastaneye gideceğini söylerken, kimisi de markete alışverişe çıktığını dile getirdi.
Bir vatandaş da "Hastaneye gitmek için evden çıktım. Çarşı merkeze geldim. Alışveriş yaptım. Şu an çarşı merkezinde işim bitti. Eve gidiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

08 May 2021 - 12:17 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz” mask
“Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz”
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DEN ORDUZU’YA DEV YATIRIM mask
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DEN ORDUZU’YA DEV YATIRIM
Ağbaba:Trol aklı kadar çaresizler! mask
Ağbaba:Trol aklı kadar çaresizler!
AK Parti: CHP, 'tecavüze' karşı 'sessiz'! mask
AK Parti: CHP, 'tecavüze' karşı 'sessiz'!
CHP: Üyeliği askıya alınmıştır! mask
CHP: Üyeliği askıya alınmıştır!
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

GALERİ

Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü mask
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü
Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
Doğada nadir görülüyor! mask
Doğada nadir görülüyor!
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL