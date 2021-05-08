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08 May 2021 - 10:43- Gündem G: 08 May 2021 - 10:46

Fendoğlu, Turgut Özal Tabiat Parkını inceledi

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Turgut Özal Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.
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Malaya Büyükşehir Belediyesi tarafından revizyon çalışmalarının yapıldığı Turgut Özal Tabiat Parkında incelemelerde bulunan MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, parktaki çalışmalardan övgü ile bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu ile birlikte çalışmaları inceleyen Fendoğlu, ülkelerin parkları, bahçeleri, müzeleri ile övündüğüne dikkat çekerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kentte 3 adet tabiat parkı bulunduğunu ifade eden Fendoğlu, ayrıca Kernek meydanının da Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhuna uygun yeniden revizyon edildiğini söyledi.
Orduzu Pınarbaşı mesire alanında bulunan Turgut Özal Tabiat Parkının Malatyalılara layık bir şekilde yapıldığını da ifade eden Milletvekili Fendoğlu, "Malatya'da Selahattin Gürkan Başkanımızın geçmişe sahip çıkma, müzeler ve parklar gibi önemli projeleri halkımız takdirle karşılamaktadır, Bizler de bu tür alanlarımıza sahip çıkmak da birinci vazifemiz. İnşallah pandemi sona erince Malatyalılar da buraları görünce yapılan çalışmalara tam not verecektir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu da Tabiat Parkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

( İHA)

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08 May 2021 - 10:43 - Gündem

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