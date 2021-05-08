CHP’nin gündemi değişti, beklenen paylaşım yalan oldu!

CHP’nin biri bitmeden bir diğeri başlayan olaylı gündemi hız kesmeden devam ediyor. Geçen günlerde AK Parti’nin yayınladığı videoya cevap olarak ‘’Cuma saat 15.00’de gerçekleri açıklıyoruz’’ diyen CHP, dün ortaya çıkan Kale İlçe Başkanının skandal haberi ile gündemini değiştirerek söz konusu paylaşımı yapmadı.
İleri ki zamanlarda paylaşımın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.
Öte yandan AK Parti ise CHP ile ilgili yapmış olduğu paylaşımı kaldırdı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.