CHP’nin gündemi değişti, beklenen paylaşım yalan oldu!

CHP’nin biri bitmeden bir diğeri başlayan olaylı gündemi hız kesmeden devam ediyor. Geçen günlerde AK Parti’nin yayınladığı videoya cevap olarak ‘’Cuma saat 15.00’de gerçekleri açıklıyoruz’’ diyen CHP, dün ortaya çıkan Kale İlçe Başkanının skandal haberi ile gündemini değiştirerek söz konusu paylaşımı yapmadı.

İleri ki zamanlarda paylaşımın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan AK Parti ise CHP ile ilgili yapmış olduğu paylaşımı kaldırdı.