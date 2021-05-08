Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek. Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.